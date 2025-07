ÚRSO: Čas na investície pre OZE sa kráti, hrozia sankcie

Bratislava 17. júla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorí vstúpili do prolongácie a bola im znížená cena elektriny, že sa blíži koniec obdobia určeného na preinvestovanie priznaných finančných prostriedkov. Investície musia realizovať v priebehu piatich rokov od predĺženia tejto podpory, teda vo väčšine prípadov najneskôr do 31. decembra 2026. Informoval o tom ÚRSO.



„Apelujem na výrobcov z OZE, aby konali v súlade s podmienkami prolongácie. Inak úrad pristúpi k dôsledným kontrolám a sankciám. Zároveň upozorňujeme regulované subjekty, ktorých sa to týka, že v prípade podozrenia na nepreinvestovanie celého objemu prostriedkov alebo ich neoprávnené využitie pristúpi úrad k dôsledným kontrolám. Tieto môžu viesť k navráteniu doplatku alebo jeho časti zúčtovateľovi podpory a následne k zníženiu ceny elektriny,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Finančné prostriedky musia byť použité na nevyhnutné opravy alebo úpravy technologickej časti zariadenia s cieľom predĺžiť jeho prevádzkyschopnosť, a to vo výške stanovenej v cenovom rozhodnutí. ÚRSO pripravuje aj metodický pokyn na výpočet krátenia doplatku v predĺženom období. Nový výpočet zohľadní skutočne preinvestované a ekonomicky oprávnené náklady výrobcu elektriny. V predchádzajúcich cenových rozhodnutiach sa totiž rátalo aj s predpokladanou výškou týchto nákladov.