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ÚRSO: Cena plynu ako komodity pre budúci rok je nižšia asi o desatinu
Úrad vypočítal cenu plynu ako komodity z priemeru denných cien burzového produktu EEX The Natural Gas Futures za obdobie od 1. októbra 2025 do 30. júna 2026.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Cena plynu ako komodity, ktorá vstupuje do výpočtu koncovej ceny na rok 2027, je medziročne nižšia o takmer desatinu. To bude mať pozitívny vplyv aj na celkové koncové ceny plynu pre slovenské domácnosti. Informoval o tom v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s tým, že o definitívnej podobe koncových cien plynu pre budúci rok rozhodne v cenových konaniach na jeseň.
Úrad vypočítal cenu plynu ako komodity z priemeru denných cien burzového produktu EEX The Natural Gas Futures za obdobie od 1. októbra 2025 do 30. júna 2026. Výsledná hodnota pre rok 2027 je 33,272 eura za megawatthodinu (MWh), čo znamená medziročné zníženie o 9,88 %.
„Je to dobrá správa pre občanov SR. Opäť sa potvrdzuje, že odborne nastavená regulácia, vrátane správne určeného referenčného obdobia, dokáže slovenské domácnosti ochrániť aj v čase extrémnych výkyvov na svetových trhoch. Rok 2027 tak prinesie, aspoň čo sa týka regulovaných cien plynu, úľavu pre slovenské domácnosti,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Nižšia maximálna cena komodity vytvára podľa úradu priestor na úpravu sadzieb v tarifných skupinách zraniteľných odberateľov smerom nadol. ÚRSO zároveň avizoval, že zabezpečí, aby fixné mesačné sadzby za dodávku plynu zostali rovnaké ako v roku 2026, čo pomôže udržať celkové náklady domácností stabilné. K maximálnej cene komodity sa v cenových konaniach pripočítajú ešte regulované ceny za prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu podľa limitov vyhlášky ÚRSO.
Úrad taktiež zverejnil maximálnu cenu za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla na rok 2027. Tá je vo výške 42,50 eura/MWh a oproti roku 2026 je nižšia o 5,7 %.
Úrad vypočítal cenu plynu ako komodity z priemeru denných cien burzového produktu EEX The Natural Gas Futures za obdobie od 1. októbra 2025 do 30. júna 2026. Výsledná hodnota pre rok 2027 je 33,272 eura za megawatthodinu (MWh), čo znamená medziročné zníženie o 9,88 %.
„Je to dobrá správa pre občanov SR. Opäť sa potvrdzuje, že odborne nastavená regulácia, vrátane správne určeného referenčného obdobia, dokáže slovenské domácnosti ochrániť aj v čase extrémnych výkyvov na svetových trhoch. Rok 2027 tak prinesie, aspoň čo sa týka regulovaných cien plynu, úľavu pre slovenské domácnosti,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Nižšia maximálna cena komodity vytvára podľa úradu priestor na úpravu sadzieb v tarifných skupinách zraniteľných odberateľov smerom nadol. ÚRSO zároveň avizoval, že zabezpečí, aby fixné mesačné sadzby za dodávku plynu zostali rovnaké ako v roku 2026, čo pomôže udržať celkové náklady domácností stabilné. K maximálnej cene komodity sa v cenových konaniach pripočítajú ešte regulované ceny za prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu podľa limitov vyhlášky ÚRSO.
Úrad taktiež zverejnil maximálnu cenu za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla na rok 2027. Tá je vo výške 42,50 eura/MWh a oproti roku 2026 je nižšia o 5,7 %.