ÚRSO: Cena tepla v tomto roku klesla napriek zdraženiu prepravy plynu

Bratislava 5. júna (TASR) - Priemerná variabilná zložka ceny tepla na rok 2025 na základe rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) k 12. máju klesla oproti roku 2024 o 11,2 % na 0,0934 eura za kilowatthodinu (kWh). Hlavným dôvodom zníženia boli klesajúce ceny zemného plynu na svetových trhoch v roku 2024, uviedol vo štvrtok ÚRSO. Podiel variabilných nákladov v priemernej cene tepla v roku 2025 dosiahol 72 %.



„Naopak, negatívny vplyv na variabilnú zložku ceny tepla mal nárast ceny za prepravu zemného plynu, spôsobený nepredĺžením zmluvy na tranzit ruského plynu cez Ukrajinu po 31. 12. 2024. Bohužiaľ, tento výpadok si vyžiadal náklady na alternatívne prepravné trasy, ktoré zaplatia slovenské domácnosti,“ upozornil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Cena tepla pre slovenské domácnosti sa skladá z variabilnej zložky, ktorá predstavuje náklady na výrobu závislé od množstva spotrebovaného paliva, ako sú zemný plyn, uhlie, biomasa či elektrina, zatiaľ čo fixná zložka odráža stabilné náklady spojené s výrobou a distribúciou tepla. Sú to napríklad náklady na údržbu a opravy, poplatky ale aj inflácia.



Priemerná fixná zložka ceny tepla vzrástla o 3,6 % na 235,90 eura na kilowatt (kW). Jej nárast bol ovplyvnený hodnotou jadrovej inflácie, podobne ako v predchádzajúcich rokoch 2023 a 2024. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa určí v eurách na kilowatt (kW) celkového regulačného príkonu. Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5300.