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ÚRSO chce novú regulačnú politiku prispôsobiť slovenskej realite
Na verejné pripomienkovanie chce ÚRSO reguláciu predložiť do konca novembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce novú regulačnú politiku na roky 2028 až 2032 prispôsobiť slovenskej realite a vyhnúť sa slepému preberaniu európskych pravidiel. Vo štvrtok o tom informoval hovorca úradu Radoslav Igaz. Na verejné pripomienkovanie chce ÚRSO reguláciu predložiť do konca novembra 2026.
Strategický dokument podľa úradu vzniká v období, keď európska energetická legislatíva prináša sériu rozhodnutí, ktoré majú zásadné dosahy na Slovensko - od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. „Mnohé z týchto nariadení boli prijaté bez dostatočného zohľadnenia regionálnych špecifík a dnes vytvárajú tlak na ceny energií, investície aj bezpečnosť dodávok,“ tvrdí úrad.
V novej regulačnej politike bude ÚRSO podľa svojich slov európske pravidlá rešpektovať, plánuje ich však prispôsobiť realite slovenského energetického mixu. Úrad avizuje, že priority v rámci novej politiky budú realistické a zároveň budú chrániť odberateľov a stabilitu slovenskej energetiky.
Strategický dokument podľa úradu vzniká v období, keď európska energetická legislatíva prináša sériu rozhodnutí, ktoré majú zásadné dosahy na Slovensko - od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. „Mnohé z týchto nariadení boli prijaté bez dostatočného zohľadnenia regionálnych špecifík a dnes vytvárajú tlak na ceny energií, investície aj bezpečnosť dodávok,“ tvrdí úrad.
V novej regulačnej politike bude ÚRSO podľa svojich slov európske pravidlá rešpektovať, plánuje ich však prispôsobiť realite slovenského energetického mixu. Úrad avizuje, že priority v rámci novej politiky budú realistické a zároveň budú chrániť odberateľov a stabilitu slovenskej energetiky.