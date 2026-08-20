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Štvrtok 20. august 2026
< sekcia Ekonomika

ÚRSO chce novú regulačnú politiku prispôsobiť slovenskej realite

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na verejné pripomienkovanie chce ÚRSO reguláciu predložiť do konca novembra 2026.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce novú regulačnú politiku na roky 2028 až 2032 prispôsobiť slovenskej realite a vyhnúť sa slepému preberaniu európskych pravidiel. Vo štvrtok o tom informoval hovorca úradu Radoslav Igaz. Na verejné pripomienkovanie chce ÚRSO reguláciu predložiť do konca novembra 2026.

Strategický dokument podľa úradu vzniká v období, keď európska energetická legislatíva prináša sériu rozhodnutí, ktoré majú zásadné dosahy na Slovensko - od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. „Mnohé z týchto nariadení boli prijaté bez dostatočného zohľadnenia regionálnych špecifík a dnes vytvárajú tlak na ceny energií, investície aj bezpečnosť dodávok,“ tvrdí úrad.

V novej regulačnej politike bude ÚRSO podľa svojich slov európske pravidlá rešpektovať, plánuje ich však prispôsobiť realite slovenského energetického mixu. Úrad avizuje, že priority v rámci novej politiky budú realistické a zároveň budú chrániť odberateľov a stabilitu slovenskej energetiky.
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