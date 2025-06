ÚRSO chce zaviesť pásmové tarify pre elektrinu a plyn v domácnostiach

Bratislava 27. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v súčasnosti intenzívne analyzuje možnosti zavedenia pásmových taríf. Domácnosti s nižšou spotrebou elektriny či plynu by mali výhodnejšie ceny ako domácnosti s vysokou spotrebou. Revolučná zmena by mohla platiť od 1. januára 2026. Uviedol to Radoslav Igaz, hovorca úradu.



Spresnil, že regulačný úrad pripravuje model, ktorý by rozdelil spotrebu elektriny a plynu v slovenských domácnostiach do viacerých pásiem. V praxi to znamená, že napríklad za prvých 1000 kilowatthodín (kWh) ročnej spotreby by domácnosti zaplatili nižšiu cenu. Čím vyššia by bola ich spotreba nad tento limit, tým vyššia by bola cena za ďalšiu jednotku energie.



„Európa momentálne pácha odpojením sa od ruských energií ekonomickú samovraždu, čo pravdepodobne prinesie masívny nárast energetickej chudoby. My preto musíme v záujme občanov Slovenskej republiky reagovať. Predpokladáme, že zavedením pásmových sadzieb odberu pri dodávke elektriny a dodávke plynu sa dosiahne nielen nižšia spotreba domácností, ale na druhej strane sa zvýši aj osveta pri využívaní energií. Základné pravidlo je jednoduché - čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie - čo je určite sociálne spravodlivejšie,“ povedal predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Zavedenie pásmových taríf má podľa neho za cieľ v ťažkých časoch motivovať domácnosti k rozumnému správaniu - vypínať zbytočné spotrebiče, investovať do úspornejších zariadení a lepšie plánovať svoju spotrebu.



„Predpokladám, že sa takto zníži potreba drahých plošných dotácií a bude sa pomáhať cielene iba tým, ktorí to naozaj potrebujú. Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že pri správnom nastavení to môže dobre fungovať. Kľúčové však je zabezpečiť, aby bol systém spravodlivý a prispôsobený špecifickým podmienkam Slovenska,“ zdôraznil Holjenčík.



Dodal, že model ÚRSO je zároveň kompatibilný s modernými technológiami, ako sú smart meradlá a podporuje digitalizáciu sektora. Inšpirovaný je úspešnými príkladmi nielen z krajín EÚ. ÚRSO nastavil svoje legislatívne procesy tak, aby po verejnej a odbornej diskusii mohol tento model začať platiť od roku 2026.