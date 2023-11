ÚRSO: Dodávatelia plnia povinnosti pri dynamických cenách elektriny

Bratislava 9. novembra (TASR) - Veľkí dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre 75 % všetkých odberateľov elektriny v SR, si plnia svoje nové povinnosti pri uplatňovaní dynamických cien elektriny. Uviedol to Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Úrad podľa neho preskúmal, ako dodávatelia elektriny dodržiavajú svoje nové povinnosti vyplývajúce zo zmien primárnej energetickej legislatívy platných od 1. októbra 2022 v súvislosti s uplatňovaním dynamických cien elektriny, ktoré sú účinným nástrojom šetrenia nákladov pre spotrebiteľov.



Úrad podľa Igaza zistil, že veľká skupina dodávateľov aktívne ponúka dynamické ceny pre odberateľov elektriny, ktorými sú prevažne podnikateľské subjekty. Široká ponuka dynamických cien elektriny je podporená aj pomerne rozsiahlym zavádzaním inteligentných meracích systémov v SR.



"Jedna z kľúčových tém pre úrad je umožniť slovenským odberateľom elektriny aktívne riadenie vlastnej spotreby elektriny. Uplatňovanie dynamickej ceny elektriny ponúka pre aktívnych odberateľov možnosť dosiahnuť úspory vďaka zmene vlastnej spotreby, respektíve jej prispôsobenia stanoveným cenám pre konkrétne časové úseky dňa. A zavádzanie inteligentných meracích systémov spolu s rozvojom využívania fotovoltiky umožní odberateľom elektriny optimalizovať svoje náklady na elektrinu. Zároveň platí, že dynamické ceny elektriny nemusia byť vhodné pre všetkých odberateľov a preto odporúčame dôsledne zvážiť ich výhody a nevýhody," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.



Igaz pripomenul, že od októbra 2022 platia pre dodávateľov elektriny v SR nové povinnosti v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami. Regulačný úrad si preto vyžiadal údaje od 135 aktívnych dodávateľov elektriny a spracoval správu o výsledku sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny za obdobie roka 2022 a prvého polroka 2023.



Na základe vyžiadaných údajov od dodávateľov elektriny a prieskumu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou vyplývajúcich z primárnej energetickej legislatívy podľa hovorcu úrad zistil, že štyria najväčší dodávatelia elektriny v SR (dodávajúci elektrinu do viac ako 100.000 odberných miest a majúci v portfóliu 75 % všetkých odberateľov elektriny v SR) si svoje informačné povinnosti voči svojim existujúcim, ako aj potenciálnym odberateľom riadne plnia.



Úrad zároveň zistil, že viacerí menší dodávatelia musia k svojim novým zákonným povinnostiam pristúpiť zodpovednejšie. To sa týka najmä ich povinnosti informovať svojho koncového odberateľa elektriny na svojom webovom sídle o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením takejto zmluvy či o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu.



"Vzhľadom na to, že nové povinnosti pre dodávateľov elektriny v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami boli ustanovené v primárnej energetickej legislatíve len od 1. októbra 2022, zistený skutkový stav považujem za dobrý výsledok. Predpokladáme, že postupom času sa ponuka dynamických cien rozšíri aj u ostatných dodávateľov," dodal Juris.