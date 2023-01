ÚRSO: Dodávatelia tepla do bytov majú fakturovať ceny určené vládou

Bratislava 9. januára (TASR) - Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa platného nariadenia vlády a neuplatňovať voči nim ceny tepla schválené od 1. januára tohto roka rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Informoval o tom v pondelok hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že úrad aktualizoval svoje usmernenie a zohľadnil zmenu vládneho nariadenia z konca minulého roka.



Kabinet pôvodne stanovil nariadením z 15. decembra limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch na úrovni 15 %. Následne však vláda 29. decembra toto nariadenie zmenila a maximálny nárast určila na 20 eur za megawatthodinu (MWh) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).



Regulované ceny za dodávky zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre ďalšie skupiny odberateľov nie sú podľa hovorcu predmetom uvedeného naradenia vlády a budú sa tak uplatňovať na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí úradu.



"Úrad už dlhodobo upozorňuje, že maximálne regulované ceny tepla v roku 2023 sú ovplyvnené dramatickým nárastom trhových cien palív a energií potrebných na výrobu tepla. Teplárenské spoločnosti majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto vychádzajú v ústrety svojim odberateľom," priblížil Igaz.



ÚRSO zároveň upozornil, že výška preddavkových platieb je výlučne na dohode medzi dodávateľom a odberateľom tepla a nie je v kompetencii úradu do takejto dohody zasahovať. Zálohové platby by mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené ceny za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov, dodal hovorca.



Ako informoval ÚRSO minulý týždeň vo štvrtok (5.1.), maximálne regulované ceny tepla pre všetkých odberateľov v systémoch CZT vzrastú tento rok v priemere o 112 %. Dôvodom je nárast trhových cien elektriny a palív potrebných na výrobu tepla. Osobitné postavenie majú práve odberatelia v bytových objektoch, ktorým sa na základe mimoriadnych opatrení vlády skutočne uplatňované ceny za dodávku tepla zvýšia maximálne o 20 eur za MWh.