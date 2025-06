ÚRSO: Domácnosti môžu dosiahnuť výrazné úspory

Bratislava 19. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) aktívne pracuje na analýze možností využívania dynamických cien elektriny podľa vývoja na dennom trhu. Cieľom je motivovať domácnosti, aby presúvali spotrebu do hodín s najnižšou cenou, čím môžu dosiahnuť výrazné úspory. Informoval o tom vo štvrtok úrad.



ÚRSO tým reflektuje požiadavky Európskej únie (EÚ), no zároveň si zachováva vlastnú cestu, ktorá je prispôsobená slovenským podmienkam. „Sme suverénny štát a zároveň plnohodnotný člen EÚ, ktorý k reguláciám pristupuje pragmaticky a zodpovedne. Už dnes funguje systém dynamického oceňovania, založený na aktuálnej spotovej cene elektriny. Tento prístup umožňuje spravodlivejšie nastavenie cien pre domácnosti. Chceme túto filozofiu a metodiku dynamických cien posunúť ešte ďalej,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Kľúčovým prvkom realizácie je integrácia domácností so systémom inteligentného merania (IMS). ÚRSO chce, aby v budúcnosti väčšia časť spotreby domácností prebiehala v lacnejších hodinách, čo zníži záťaž siete a celkové náklady.



„Momentálne komplexne analyzujeme možnosti trhu. Rozhodujeme s rešpektom k európskym pravidlám, ale predovšetkým v súlade s potrebami slovenských domácností,“ uzavrel Holjenčík.