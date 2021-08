ÚRSO: Elektrina pre domácnosti v roku 2022 môže zdražieť až o 15 %

Bratislava 18. augusta (TASR) - Elektrina pre domácnosti v roku 2022 môže zdražieť až o 15 %. Uviedol to pre TASR Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v reakcii na utorkové (17. 8.) vyjadrenia predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica.



ÚRSO ako odborný úrad podľa neho nekomentuje politické vyjadrenia. "Slovenskej verejnosti sme už vopred otvorene avizovali, že výrazné zdražovanie elektriny na svetových burzách bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022, nárast pre domácnosti môže byť na úrovni až asi 15 %," spresnil Igaz.



"Radi by sme zdôraznili, že masívne zdraženie ceny elektriny na svetových burzách ÚRSO nedokáže ovplyvniť. Dôslednou reguláciou však ÚRSO môže ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny, ako napríklad cena za prenos, TPS (tarifa za prevádzkovanie systému, pozn. TASR), cena za distribúciu a podobne, a na tom už teraz naplno pracujeme," priblížil.



Podľa Igaza platí, že ÚRSO v maximálne možnej miere využije všetky legislatívne a regulačné nástroje na ochranu záujmov slovenských domácností a zároveň na zabezpečenie spravodlivých a transparentných cien elektriny pre všetkých účastníkov trhu.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť, aby zabránila tomu, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.