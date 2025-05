Holjenčík:Energetické rozhodnutia EÚ majú vychádzať z odborných analýz

Bratislava 16. mája (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podporuje odborný prístup k energetickej politike Európskej únie (EÚ) a zdôrazňuje význam faktických analýz pri strategických rozhodnutiach. Akékoľvek zásadné zmeny v oblasti dodávok energií by mali byť relevantne podložené, aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť dodávok pre Slovensko. Uviedol v piatok predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



„V kontexte vnútorného trhu EÚ a globálneho energetického priestoru považujeme za dôležité, aby energetické rozhodnutia reflektovali špecifiká jednotlivých členských štátov,“ zdôraznil Holjenčík. „Očakávame, že opatrenia prijaté na úrovni EÚ budú vyvážené, odborne podložené a v súlade s princípmi nezávislej regulácie. Zároveň by mali zohľadňovať legitímne očakávania členských štátov a ich podnikateľských subjektov,“ dodal.



ÚRSO zároveň podporuje diverzifikáciu energetických zdrojov ako kľúčový prvok energetickej bezpečnosti. Pri prijímaní opatrení je podľa úradu dôležité vyhnúť sa jednostranným riešeniam, ktoré by mohli viesť k zvýšenej závislosti od iných dodávateľov.