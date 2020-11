ÚRSO: Stabilitu cien energií zabezpečí predĺženie zmlúv

Bratislava 19. novembra (TASR) – Stabilné, prípadne nižšie ceny energií by malo v budúcnosti zabezpečiť predĺženie zmlúv s prevádzkovateľmi vodných, fotovoltických či veterných elektrární a súčasné zníženie podpory pre týchto výrobcov. Ďalšou možnosťou je obnovenie zmlúv s výrobcami obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorým sa podpora výroby skončí, samozrejme, za výhodnejších podmienok pre štát. Povedal to v utorok po stretnutí s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.



„Dôvodom dnešného stretnutia boli kalkulácie nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov, ktoré vstupujú do tarify na prevádzkovanie systému," povedal Juris. Predseda ÚRSO pripomenul, že úrad už ukončil konania na ceny silovej elektriny a plynu ako komodity, pri ktorých sa pre domácnosti náklady na tieto energie výrazne znížia. Otázna je cena tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá vstupuje do ceny energií, no bola v minulosti dlhodobo poddimenzovaná. Za ostatné tri roky tak vznikol dlh vo výške približne 400 miliónov eur. O výške tejto a tiež ďalších zložiek koncovej ceny energie úrad v súčasnosti rozhoduje.



Práve podpora pre výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je v TPS, ktorá tvorí približne 18 % koncovej ceny elektrickej energie, výraznou položkou. Úrad preto spoločne s ministerstvom hospodárstva hľadá spôsob, ako ju znížiť. Pokiaľ by sa napríklad u aktuálnych 15-ročných zmlúv pre majiteľov fotovoltických elektrární zmluvy predĺžili o desať rokov za primeraného zníženia podpory, poklesli by dotácie pre týchto výrobcov približne o polovicu.



Ako budú vyriešené historické dlhy z posledných troch rokov, zatiaľ nie je jasné. Podľa Sulíka bude o týchto balíkoch rokovať v pondelok (23. 11.) koaličná rada.