ÚRSO: Konanie k tarifám za prepravu plynu na rok 2026 ešte nezačalo
Konzultované tarify sú podľa Eustreamu navrhnuté tak, aby primerane pokryli aspoň základné fungovanie spoločnosti a prevádzku strategicky dôležitej siete.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Cenové konanie vo veci taríf za prepravu plynu na rok 2026 sa ešte ani nezačalo. V súčasnosti prebieha iba verejná konzultácia prevádzkovateľa siete. Uviedol to v reakcii na výzvy na zastavenie výrazného zvýšenia týchto poplatkov hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz.
„ÚRSO pri svojom rozhodovaní zohľadní všetky odborné pripomienky a vplyvy na odberateľov, pričom jeho cieľom bude ako vždy ochrana verejného záujmu,“ zdôraznil hovorca.
Klub 500 vo štvrtok (27. 11.) kritizoval navrhované výrazné zvýšenie taríf za prepravu zemného plynu od budúceho roka zo strany spoločnosti Eustream. Zároveň vyzval ÚRSO, aby tento návrh prehodnotil. Ku kritike sa pridala aj opozičná SaS. Jej poslanec Karol Galek vyzval ÚRSO, aby pri rozhodovaní o tomto návrhu nepodliehal politickému nátlaku, ale chránil verejný záujem.
„ÚRSO nikdy nekomentuje vyjadrenia politikov. Platí, že ÚRSO je nezávislý orgán, ktorý rozhoduje výlučne na základe platnej legislatívy SR, nie pod politickým tlakom,“ konštatoval Igaz.
Konzultované tarify sú podľa Eustreamu navrhnuté tak, aby primerane pokryli aspoň základné fungovanie spoločnosti a prevádzku strategicky dôležitej siete. V žiadnom prípade nenahradia jej pôvodné príjmy. Eustream zdôraznil, že aj po úprave taríf v navrhovanej výške by pri očakávaných tokoch mala spoločnosť dosiahnuť iba drobný čistý zisk.
