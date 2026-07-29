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ÚRSO kritizuje akčný plán elektrifikácie EÚ, podľa neho ignoruje jadro
Zámer zdvojnásobiť do roku 2040 podiel elektriny na konečnej spotrebe energie v EÚ úrad považuje za ambiciózny.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Jadrová energetika je jedným zo stabilných pilierov pre masívnu elektrifikáciu, v novom akčnom pláne ju však Európska komisia ignoruje. Vo svojom stanovisku to v stredu uviedol predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Členské štáty by podľa neho mali trvať na realistickejšom, technicky podloženom a finančne udržateľnom prístupe k elektrifikácii.
„Za najväčší nedostatok považujeme pokračujúcu snahu ,hnať‘ energiu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov krížom cez celú Európu, čím sa len zbytočne zvyšujú náklady na prenos a distribúciu a súčasne zahlcujú kapacity prenosových sústav,“ uviedol Holjenčík. Elektrina podľa neho má mať svoj význam ako najdostupnejší zdroj vtedy, keď bude vyrobená na báze stabilných zdrojov a každý členský štát bude vyrábať dostatok energie na pokrytie svojich potrieb.
Zámer zdvojnásobiť do roku 2040 podiel elektriny na konečnej spotrebe energie v EÚ úrad považuje za ambiciózny, bez jasnej podpory stabilných zdrojov však podľa neho ide skôr o politické želanie než technicky podložený cieľ. Plán hovorí o podiele 46 %, kým súčasný podiel je 23 %.
ÚRSO tiež vníma, že Európska komisia v akčnom pláne koncentruje kompetencie na seba, kým náklady prenáša na členské štáty. Oceňuje naopak snahu urýchliť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS). Mnohé ďalšie návrhy však považuje len za „opakovanie starých téz bez reálnej implementačnej logiky“.
Úrad tiež dlhodobo zdôrazňuje potrebu zrušenia previazanosti ceny plynu na ceny elektriny, ktorý podľa neho deformuje trh a brzdí investície.
„Za najväčší nedostatok považujeme pokračujúcu snahu ,hnať‘ energiu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov krížom cez celú Európu, čím sa len zbytočne zvyšujú náklady na prenos a distribúciu a súčasne zahlcujú kapacity prenosových sústav,“ uviedol Holjenčík. Elektrina podľa neho má mať svoj význam ako najdostupnejší zdroj vtedy, keď bude vyrobená na báze stabilných zdrojov a každý členský štát bude vyrábať dostatok energie na pokrytie svojich potrieb.
Zámer zdvojnásobiť do roku 2040 podiel elektriny na konečnej spotrebe energie v EÚ úrad považuje za ambiciózny, bez jasnej podpory stabilných zdrojov však podľa neho ide skôr o politické želanie než technicky podložený cieľ. Plán hovorí o podiele 46 %, kým súčasný podiel je 23 %.
ÚRSO tiež vníma, že Európska komisia v akčnom pláne koncentruje kompetencie na seba, kým náklady prenáša na členské štáty. Oceňuje naopak snahu urýchliť zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS). Mnohé ďalšie návrhy však považuje len za „opakovanie starých téz bez reálnej implementačnej logiky“.
Úrad tiež dlhodobo zdôrazňuje potrebu zrušenia previazanosti ceny plynu na ceny elektriny, ktorý podľa neho deformuje trh a brzdí investície.