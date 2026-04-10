ÚRSO: Minulý rok v EÚ nastali viaceré výpadky elektriny
Spoločným znakom bol ich výskyt v čase okolo poludnia, počas vysokej výroby z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - V roku 2025 sa v Európskej únii vyskytlo viacero problémov so stabilitou elektrickej siete. Spoločným znakom bol ich výskyt v čase okolo poludnia, počas vysokej výroby z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predpokladá, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Informoval o tom ÚRSO, podľa ktorého podpora zelenej energie spôsobila aj rast cien.
„ÚRSO podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale taký, ktorý rešpektuje technické limity sústavy a prináša prospech členským štátom. Cesta zdravého rozumu hovorí, že zelená energia sa musí vyrábať na mieste, kde sa aj spotrebuje,“ uviedol v súvislosti s výpadkami predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Medzi najvýznamnejšie problémy so stabilitou siete patril rozsiahly výpadok elektriny na Pyrenejskom polostrove z 28. apríla 2025, beznapäťový stav na podstatnej časti českej elektrizačnej sústavy 4. júna 2025 a výpadok výrobného výkonu vo francúzskej elektrizačnej sústave 1. apríla 2025 v objeme približne deväť gigawattov.
Ceny elektriny na spoločnom európskom trhu podľa ÚRSO v roku 2025 rástli najmä v dôsledku vysokej ceny emisných povoleniek, ktoré sa pohybovali v rozmedzí 68 až 86 eur za tonu CO2. V minulom roku sa tiež naplno prejavil sezónny charakter cien. V lete sa objavovali záporné ceny a v priebehu jedného dňa vznikali veľké cenové rozdiely. Prebytok výroby zo slnka a vetra vytváral v EÚ tlak na stabilné zdroje, ktoré museli fungovať v menej výhodných podmienkach.
