ÚRSO: Na podporu obnoviteľných zdrojov energie vlani išlo 350 mil. eur

Bratislava 22. marca (TASR) – Výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) Slovensko vlani podporilo sumou 349,7 milióna eur. Je to približne o 48 miliónov eur menej, ako pôvodne plánoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vyplýva to z údajov zverejnených úradom. Celková bilancia systému podpory výroby OZE a VÚKVET vlani skončila s prebytkom viac ako 91 miliónov eur.



Dôvodom úspory na podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov sú vysoké ceny elektrickej energie na trhu, čo znížilo výšku doplatku zo systému podpory. Prebytok v systéme, ktorý vznikol ako rozdiel medzi výberom tarify za prevádzku systému (TPS) a podporou výroby, v novembri prekročil 103 miliónov eur, no v decembri sa znížil aj o časť úhrady starého dlhu voči distribučným spoločnostiam.



"Celková bilancia nákladov a výnosov v systéme podpory reflektuje od 15. 11. 2021 začiatok umorovania zostatku neuhradených nákladov vynaložených prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom," uviedol ÚRSO.



Okrem vyššieho výberu TPS a nižším dotáciám výroby energie prispel k prebytku aj nadvýnos z výkupu elektrickej energie. Ten vznikol prekročením predajných cien elektriny na trhu oproti maximálnym výkupným cenám, ktoré pre jednotlivé OZE stanovil ÚRSO. V decembri tento mimoriadny výnos dosiahol 6,6 milióna eur.



Úrad od začiatku tohto roka znížil základnú TPS o tretinu na 15,9 eura za megawatthodinu. Zároveň rozdelil TPS do troch pásiem podľa odberu a znížil jej sadzu v nadväznosti na rastúci objem spotreby elektriny. To sa týka približne 1600 najväčších odberných miest na Slovensku.