ÚRSO: Na trhu s elektrinou a plynom nie je dostatočná konkurencia

Bratislava 30. marca (TASR) – Slovenský trh s elektrinou a plynom aktuálne indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách. Vo štvrtok na to upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe prieskumu zverejnených cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov.



"Cieľom prieskumu bolo preskúmať mieru prehľadnosti a aktualizácie zverejnených cenníkov vo svetle znižovania trhových cien energií," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. Cenníky by podľa neho mali poskytnúť dostatočné informácie pre odberateľov, aby mohli zvážiť výhodnosť, prípadne nevýhodnosť ich existujúcich zmluvných cien, ako aj prípadnej zmeny dodávateľa. Zároveň by zverejnené cenníky mali poskytnúť informácie o cenových parametroch pre kompenzačné schémy Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



ÚRSO upozornil, že slabá aktualizácia cenníkov pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov naznačuje snahu niektorých dodávateľov o maximalizáciu kompenzácií zo štátneho rozpočtu napriek nižším nákladom na energie pre nových odberateľov. Niektorí dodávatelia zároveň naďalej umožňujú odberateľom vstúpiť do regulovanej dodávky aj počas roka 2023, čo podľa úradu navyšuje už pomerne značný počet nových regulovaných odberateľov, ktorí pribudli počas minulého roka.



"Úrad pozitívne vníma snahu o ochranu zraniteľných odberateľov, avšak pre týchto nových odberateľov dodávatelia pravdepodobne dokupujú elektrinu a plyn pri súčasných nízkych trhových cenách," odhaduje úrad. Náklady na nákup elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov sú pravdepodobne nižšie ako náklady vo zverejnených zmluvných cenníkoch.



Juris priblížil, že ÚRSO v súčasnosti realizuje podrobné prešetrovanie parametrov dodávky elektriny a plynu a bude informovať o ďalšom postupe. "Zároveň úrad spracoval viacero odporúčaní na úpravu legislatívy s cieľom posilniť konkurenciu medzi dodávateľmi elektriny a plynu v prospech odberateľov a znížiť riziká pre využitie verejných zdrojov v energetických kompenzačných schémach," dodal predseda ÚRSO.