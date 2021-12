ÚRSO:Náklady domácností za elektrinu vzrastú v roku 2022 o 3 až 4 eurá

Bratislava 2. decembra (TASR) - Náklady domácností za dodávku elektriny vzrastú v budúcom roku v priemere o tri až štyri eurá mesačne. Dodávka tvorí na celkovej cene elektriny zhruba 40 %. O ďalších zložkách ceny elektriny sa ešte rozhoduje, ich výška bude známa do konca roka. Oznámil to vo štvrtok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



"ÚRSO momentálne intenzívne pracuje na cenových konaniach pre stanovenie všetkých zložiek cien elektriny pre slovenské domácnosti a malé podniky na rok 2022 tak, aby v maximálnej miere zmiernil extrémny nárast cien elektriny na svetových burzách," skonštatoval hovorca úradu Radoslav Igaz. Úrad už ukončil vyše 30 cenových konaní za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2022, viaceré stále pokračujú.



Šéf úradu Andrej Juris tvrdí, že úrad dôsledne analyzuje cenové návrhy viacerých dodávateľov, ktorí žiadali zásadné zvyšovanie cien. "V niektorých prípadoch by navrhované ceny mohli zvýšiť domácnostiam náklady na elektrinu o desiatky percent navyše oproti úradom stanovenému spôsobu regulácie cien, čo úrad odmieta akceptovať," okomentoval Juris.



ÚRSO skonštatovalo, že samotná cena komodity, ktorú musí dodávateľ nakupovať pre zabezpečenie dodávok elektriny pre svojich odberateľov elektriny a ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje výpočet regulovanej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky, vzrástla pre rok 2022 oproti roku 2021 o vyše 15 eur za megawatthodinu (MWh). Pre priemernú domácnosť v SR žijúcu v byte by to mohlo znamenať celkový medziročný nárast nákladov približne o tri až štyri eurá za mesiac.



"Domácnostiam, ktoré využívajú elektrinu aj na kúrenie a ohrev vody, by mohli vzrásť náklady na elektrinu o približne 14 eur za mesiac," ilustroval úrad.



Konkrétne dosahy na odberateľov však budú závisieť aj od výšky spotreby elektriny, účelu využitia elektriny v domácnosti a ceny elektriny dohodnutej s dodávateľom. "Rozhodujúce pre určenie presných nákladov domácností bude, samozrejme, uzavretie všetkých zložiek koncovej ceny elektriny," dodal ÚRSO.



Na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku elektriny sa podľa úradu dá skonštatovať, že regulované ceny elektriny sa v roku 2022 dostanú nad úroveň regulovaných cien elektriny v roku 2020. "Rok 2021 bol mimoriadny nízkymi cenami elektriny z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, keď ceny klesli oproti roku 2020, avšak v súčasnosti čelíme značným nárastom trhových cien elektriny najmä z dôvodu oživenia ekonomiky a poklesu dostupných výrobných kapacít v strednej Európe," poznamenal úrad.