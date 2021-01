ÚRSO: Náklady na teplo sa domácnostiam v tomto roku znížia

Bratislava 20. januára (TASR) - Dodávateľom tepla, ktorí požiadali Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o zmenu ceny tepla k 1. januáru, úrad medziročne znížil priemernú cenu tepla o 4,2 %, čo pre domácnosti znamená úsporu nákladov na teplo do 50 eur za rok. ÚRSO v stredu informoval, že v cenových rozhodnutiach reflektoval najmä pokles cien zemného plynu na svetových trhoch, ako aj celkový pokles dodávok tepla na Slovensku.



Úspora jednotlivých domácností však závisí aj od konkrétneho dodávateľa, klimatických podmienok, skutočnej spotreby tepla a spôsobu prerozdelenia nákladov za dodané teplo v rámci bytového domu.



Predseda ÚRSO Andrej Juris pripomenul, že všetci dodávatelia tepla bez ohľadu na to, či im úrad cenu tepla k 1. januáru 2021 zmenil alebo nie, sú povinní po skončení roka zúčtovať náklady v cenách tepla na skutočné ekonomicky oprávnené náklady, to znamená podložené účtovnými dokladmi a v rozsahu a výške stanovenej legislatívnymi predpismi. "Rozdiel sú potom povinní vrátiť odberateľom, čo sa pozitívne odzrkadlí v znížení celkových nákladov slovenských domácností na teplo pri koncoročnom vyúčtovaní," uviedol Juris.