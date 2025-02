Bratislava 21. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhol opatrenia, ako zabrániť navyšovaniu cien elektriny prostredníctvom refakturácie. Úrad tak reaguje na situáciu, keď prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav dodávajú elektrinu koncovým odberateľom za ceny, ktoré sú pre odberateľov vyššie, ako by mohli byť podľa rozhodnutia ÚRSO. V piatok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



"Našim návrhom úpravy zákona môžeme dosiahnuť pôvodný zámer zákonodarcu, teda vylúčenie dodávky elektriny koncovým odberateľom pripojeným do miestnej distribučnej sústavy za ceny nakupovanej elektriny bez možnosti zmluvného dojednania. Tým sa vytvorí konkurenčné prostredie a tlak na znižovanie cien," priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík s tým, že úrad navrhuje precizovanie dnes platnej legislatívy v záujme vyššej ochrany spotrebiteľov.



Podľa ÚRSO niektorí prevádzkovatelia miestnych distribučných sústav používajú účelový výklad dnes platnej legislatívy a v rozpore s ňou dodávajú elektrinu koncovým odberateľom za ceny, ktoré sú pre odberateľov vyššie, než by mohli byť podľa rozhodnutia úradu.



Úrad ďalej doplnil, že ceny boli navyšované aj prostredníctvom prepojených tretích osôb, ktoré mali zazmluvnené neregulované ceny a následne ich refakturovali koncovým odberateľom. Zároveň si neplnili povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dodávateľa elektriny vyplývajúce z platnej právnej úpravy vrátane slobodného výberu dodávateľa elektriny.



"Cieľom našich návrhov je zabezpečiť, aby sa odberatelia nestávali vazalmi zmluvných vzťahov, ktoré nedokážu ovplyvniť. Chceme takto posilniť ochranu práv spotrebiteľov a zvýšiť dôveru v regulovaný trh s energiou v SR," uviedol Holjenčík s tým, že ÚRSO predloží svoje návrhy Ministerstvu hospodárstva SR.