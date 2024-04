Bratislava 18. apríla (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhuje pomoc Ukrajine pri zachovaní tranzitu plynu aj implementácii európskej legislatívy. Vyplynulo to z rokovania predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka s námestníkom ministra energetiky Ukrajiny Mykolom Kolisnykom 11. apríla v Michalovciach. Prebrali na ňom viaceré kľúčové oblasti vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky a regulácie, informoval vo štvrtok hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Stretnutie viedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pri príležitosti spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády. Predseda ÚRSO na rokovaní ponúkol pomoc Ukrajine v rámci realizácie ďalšieho twinningového projektu v oblasti energetiky. Týkal by sa implementácie aktuálnej legislatívy EÚ do ukrajinského energetického prostredia na základe úspešného projektu, ktorý bol ukončený medzi slovenskými a ukrajinskými regulačnými úradmi ešte v roku 2017. Námestník ministra energetiky Ukrajiny podľa Igaza ponuku ocenil.



"Predseda ÚRSO zároveň na stretnutí podporil iniciatívu ukrajinskej strany ohľadom problematiky tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu. Tá je v súlade so zámerom SR, teda aby sa diverzifikovala trasa prepravy zemného plynu z Azerbajdžanu využívaním tzv. Balkánskej trasy," priblížil hovorca úradu.



Za veľmi dôležitú považuje Jozef Holjenčík ponuku na uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Ukrajine za výhodné ceny. Táto ponuka súčasne predpokladá využívanie prepravných kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete Eustream aj v smere zo SR na východ. Zachovanie tranzitu cez Ukrajinu tak považuje ÚRSO za výhodné pre obidve strany a podporuje tieto aktivity.



Predseda ÚRSO tiež podporuje iniciatívu ukrajinskej strany na vytvorenie tzv. Európskeho HUBu ako obchodnej platformy na princípe zapojenia čo najväčšieho počtu obchodníkov za súčasného využívania skladovacích kapacít na území Ukrajiny.



"Jozef Holjenčík na stretnutí akcentoval aj problematiku záverečného cyklu jadrovej elektrárne, a to konkrétne v oblasti rozvoja možnej spolupráce pri skladovaní vyhoreného jadrového paliva. Mykola Kolisnyk reagoval pozitívne a vyjadril záujem o spoluprácu aj v tejto oblasti. Na stretnutí tiež dominovala vzájomná ochota pre prehlbovanie spolupráce v jadrovom priemysle," doplnil Igaz.