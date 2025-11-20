< sekcia Ekonomika
ÚRSO navrhuje zvýšenie ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov
Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorou zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh. Zároveň zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny, na 1,429719. Novelu vyhlášky predložil ÚRSO na pondelkové (25. 11.) rokovanie tripartity.
„Cieľom návrhu vyhlášky je úprava referenčnej ceny elektriny, ktorá má byť použitá na rok 2026 a nasledujúce roky, pri výpočtoch maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti,“ uviedol ÚRSO v dôvodovej správe k materiálu. Návrh vyhlášky podľa úradu reaguje na prijatie zákona o adresnej energopomoci, ale aj z nepriaznivého vývoja na trhu s elektrinou, volatility cien elektriny obchodovanej na veľkoobchodnom trhu s elektrinou, ako aj potreby ochrany odberateľov elektriny v domácnosti pri zabezpečení dodávky elektriny za priaznivejšie ceny.
Cena silovej zložky za dodávku elektriny vychádza z memoranda o porozumení so Slovak Power Holding, ktorý je majoritným majiteľom Slovenských elektrární (SE). Dodatok k tomuto memorandu z februára 2023 rátal pre rok 2025 s dodávkou silovej zložky elektriny od SE pre zraniteľných odberateľov v objeme 5,5 terawatthodiny za 66,7 eura/MWh. Pre rok 2026 už memorandum ráta práve s cenou 72,7 eura/MWh a pre rok 2027 má potom cena vzrásť na 79,3 eura/MWh.
Aká bude napokon cena elektriny pre domácnosti, bude záležať na rozhodnutí vlády. Tá v novembri minulého roka prijala všeobecný hospodársky záujem (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti, ktorým cenu elektriny pre tento rok zastropovala na 61 eurách za MWh.
