ÚRSO nevylučuje zavedenie mimoriadnej regulácie energií

Bratislava 24. marca (TASR) – Slovensko sa z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine nachádza v oblasti energetickej bezpečnosti vo veľmi zložitej situácii. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto analyzuje všetky možnosti vrátane prípadného zavedenia inštitútu mimoriadnej regulácie. Vo štvrtok to uviedol predseda úradu Andrej Juris s tým, že by išlo o reguláciu v súlade s rámcom, ktorý stanoví Európska komisia (EK).



"V tejto súvislosti pre možnosti ďalšieho vývoja budú podstatné aj závery z aktuálneho samitu Rady na úrovni premiérov, kde EK predstaví ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečnosti dodávok energie a na elimináciu negatívnych dosahov vysokých cien energií," uviedol Juris. Mimoriadnu reguláciu môže úrad vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou.



Tá v stredu (23. 3.) zverejnila stanovisko k súčasnej situácii na globálnych a európskych trhoch s energiami. Predstavila súbor návrhov na prijatie rýchlych opatrení, ktoré by mohli viesť k zabezpečeniu dodávok energie na budúcu zimu a zároveň zmierniť tlak na ceny s vysokým dosahom na všetkých účastníkov trhu.



Návrh riešení predložený Komisiou napríklad zavádza povinnosť naplniť zásobníky plynu na minimálne 80 % na ďalšiu zimu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energií. Táto úroveň sa v nasledujúcich rokoch zvýši na 90 %. Komisia okrem toho v reakcii na obavy týkajúce sa pretrvávajúcich vysokých cien energií prijala oznámenie, v ktorom sa stanovujú možnosti trhovej intervencie na európskej a vnútroštátnej úrovni a posudzujú sa výhody a nevýhody každej z nich.