ÚRSO: Nové európske pravidlá zjednodušia využitie dynamických taríf
Bratislava 15. mája (TASR) - Nové európske pravidlá o interoperabilite a 24-hodinovej zmene dodávateľa elektriny podľa slovenského Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vytvárajú technické predpoklady na to, aby dynamické tarify boli pre domácnosti jednoduchšie, dostupnejšie a atraktívnejšie. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že nariadenie nadväzuje na dlhodobé snahy úradu.
„Dynamické ceny sú na Slovensku dostupné už dnes, no ich širšie využitie umožní až moderná dátová infraštruktúra, ktorú toto európske nariadenie vyžaduje,“ vysvetlil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. V roku 2025 využívalo dynamické ceny v SR približne 27.000 odberateľov, pričom ÚRSO očakáva nárast záujmu po osvetových aktivitách dodávateľov a distribučných spoločností. Prechod na 15-minútové obchodovanie, ktorý sa realizoval v celej EÚ, je podľa neho ďalším krokom k presnejšiemu meraniu a spravodlivejšiemu účtovaniu spotreby.
ÚRSO zároveň potvrdil, že dynamické tarify budú musieť ponúkať všetci dodávatelia elektriny, ale ich využívanie zostane striktne dobrovoľné. Presný termín pre dodávateľov úrad stanoví po ukončení optimalizácie systému. ÚRSO tiež pokračuje v rokovaniach o tom, aby výmena bežných elektromerov za inteligentné meracie systémy (IMS), ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre dynamické tarify, bola pre domácnosti bezplatná. Aktuálne je podľa ÚRSO nainštalovaných 600.000 takýchto zariadení.
Technické požiadavky nariadenia Európskej komisie má Slovensko splniť do 31. decembra 2026, na čom chce ÚRSO ďalej pracovať v spolupráci s OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), distribučnými spoločnosťami a dodávateľmi.
