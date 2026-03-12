Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚRSO obnovuje bilaterálnu spoluprácu s českým regulačným úradom

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčíkw. Foto: TASR - Dano Veselský

ÚRSO a český ERÚ sa podľa úradu zhodli na potrebe koordinácie v oblasti cenovej regulácie, cezhraničných otázok a európskej legislatívy.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) obnovuje tradičnú bilaterálnu spoluprácu s českým Energetickým regulačným úradom (ERÚ). V júni plánujú oficiálne spoločné rokovania, informoval ÚRSO.

ÚRSO a český ERÚ sa podľa úradu zhodli na potrebe koordinácie v oblasti cenovej regulácie, cezhraničných otázok a európskej legislatívy. Na pripravovanom rokovaní chcú diskutovať aj o výmene skúseností v elektroenergetike a plynárenstve a o spoločnom postupe voči európskym inštitúciám.

Regulátor zároveň plánuje v najbližších mesiacoch hľadať partnerov aj v ďalších okolitých štátoch. Cieľom je, aby Slovensko nebolo podľa úradu v presadzovaní zmien v energetickej politike EÚ osamotené. „ÚRSO urobí všetko preto, aby Slovenská republika ako celok vyvinula maximálny a systematický tlak na EÚ. Cieľom je, aby sa slovenskému priemyslu už v roku 2027 uľahčilo dýchanie. Obávam sa, že inak nám pre ideologické dôvody a nečinnosť Bruselu hrozí deindustrializácia,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
