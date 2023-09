ÚRSO očakáva, že ceny elektriny budú závislé najmä od zemného plynu

Bratislava 14. septembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) očakáva, že vývoj cien elektriny bude závislý najmä od cien zemného plynu. Uviedol to v dokumente Vývoj veľkoobchodných cien komodít a emisných povoleniek v období od 1. januára 2022 do 15. júla 2023. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine ďalší vývoj cien na energetických trhoch sa podľa neho spája s vysokým rizikom pokračujúcej cenovej volatility.



"V sledovanom období bola hlavným driverom vývoja ceny elektriny cena zemného plynu. Ceny oboch komodít kulminovali v priebehu jesene 2022. V roku 2023 cenové hladiny medziročne poklesli, čo aj v kontexte predošlej vety súvisí okrem iného najmä s iniciatívou EÚ implementovať nový prvok, ktorým je povinná skladovacia povinnosť - povinné skladovacie kvóty pre zemný plyn," uviedol úrad.



Ceny zemného plynu na jeseň 2022 podľa ÚRSO kulminovali aj v dôsledku vysokého dopytu po plyne, vyplývajúceho z cieľa uskladniť objem plynu v podzemných zásobníkoch. "Toto sa v roku 2023 prejavuje opačným efektom - predošlé uskladnenie plynu zvyšuje aktuálne stranu ponuky, čo pozitívne vplýva na súčasné ceny plynu a ako marginálny zdroj cena plynu pozitívne ovplyvňuje cenovú hladinu na trhu s elektrinou," priblížil.



Vplyv vojny na Ukrajine bude mať podľa ÚRSO pravdepodobne dlhotrvajúci efekt na globálny energetický systém, najmä s ohľadom na potrebu zvýšenia energetickej bezpečnosti. "Dá sa predpokladať pokračujúci trend zmeny európskeho, ale i globálneho energetického mixu. Vzhľadom na to sa zvyšuje dopyt po využívaní lokálnych a regionálnych obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré napomáhajú urýchleniu celkovej energetickej transformácie," doplnil úrad.



Marginálnym zdrojom určujúcim cenovú hladinu elektriny na veľkoobchodnom trhu podľa ÚRSO pravdepodobne ostane v najbližšom období naďalej zemný plyn. "Preto možno aj v budúcom období očakávať závislosť vývoja veľkoobchodných cien elektriny primárne od cenového vývoja zemného plynu," uzavrel úrad.