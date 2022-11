ÚRSO: Ochrana odberateľov pred energetickou chudobou sa pripomienkuje

Bratislava 21. novembra (TASR) - Návrh koncepcie ochrany odberateľov pred energetickou chudobou sa už pripomienkuje. Cieľom koncepcie nie je priniesť okamžité riešenia, ale ponúknuť systémové opatrenia, ktoré majú komplexne riešiť problematiku dlhodobo udržateľnej dostupnosti energií pre odberateľov v SR minimálne v strednodobom horizonte. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz s tým, že verejnosť sa môže k materiálu vyjadriť do 2. decembra.



Do verejného pripomienkovania návrhu dokumentu sa môže zapojiť široká spotrebiteľská a odborná verejnosť, subjekty pôsobiace v sieťových odvetviach, orgány štátnej a verejnej správy a ďalší. Úrad následne po zapracovaní relevantných pripomienok a po finálnom prekonzultovaní s ministerstvami financií, hospodárstva a práce predloží materiál vláde do konca jesene tohto roka.



Vypracovanie návrhu koncepcie ochrany domácností pred energetickou chudobou a predloženie materiálu vláde pred začiatkom nového regulačného obdobia je legislatívnou úlohou úradu podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach.



"Nové regulačné obdobie sa začne od 1. januára 2023, preto sme v roku 2022 pristúpili k úlohe ako k jednej z priorít. Som rád, že sa nám ju podarí v určenom termíne splniť a na vládu predložíme kvalitný dokument. Proces prípravy tiež aktívne konzultujeme aj s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako to predpokladá spomínaný zákon," skonštatoval predseda ÚRSO Andrej Juris.



Výsledkom by mal byť komplexný súbor odporúčaní, s ktorými ak sa vláda stotožní a začnú sa v budúcnosti implementovať, majú podľa ÚRSO potenciál v strednodobom horizonte výrazne prispieť k udržateľnosti prístupu všetkých domácností na Slovensku k energiám a pitnej vode, a teda k zvýšeniu ich životnej úrovne.



Juris súčasne zdôraznil, že hoci sú očakávania od návrhu koncepcie vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s energiami vysoké, cieľom je ponúknuť najmä systémové opatrenia do budúcnosti, nie priniesť okamžité riešenie a odpoveď na terajší krízový stav. "Ochranu odberateľov pred očakávanými budúcoročnými extrémnymi cenami elektriny, plynu a tepla majú riešiť aktuálne prijímané mimoriadne opatrenia vlády SR a Európskej komisie, pričom my ako úrad poskytujeme príslušným inštitúciám maximálnu možnú súčinnosť. Ochrana spotrebiteľov v domácnostiach, ale aj pomoc ostatným odberateľom je tak našou prioritou aj v týchto zložitých časoch, ako aj v dlhodobejšom horizonte," dodal.



Zaslať pripomienky je podľa úradu možné cez legislatívno-právny portál Slov-lex v zmysle lehôt portálu alebo prostredníctvom pripomienkujúceho formulára zaslaného do 2. decembra na adresu energetickachudoba@urso.gov.sk.



Návrh koncepcie zverejnený na Slov-lexe sa zaoberá definíciou energetickej chudoby, ale aj opatreniami v kompetencii ÚRSO v období od budúceho roka. Tie zahŕňajú napríklad podporu využívania systémov predplateného (kreditného) odberu elektriny. Úrad okrem iného navrhuje úpravu legislatívy s cieľom implementovať opatrenia na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou, ako napríklad špeciálne tarify za energie a vodu, zákaz prerušenia dodávok energií a vody počas zimnej sezóny či zákaz podomového predaja energií.