ÚRSO: Ochrana spotrebiteľov patrí k prioritám úradu

Bratislava 31. júla (TASR) – Nový šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris plánuje právne zakotviť dialóg medzi úradom a zástupcami spotrebiteľov v oblasti energetiky. Povedal to na stretnutí so zástupkyňou spotrebiteľského združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Petrou Čakovskou. Ochrana spotrebiteľa je podľa neho jednou z priorít úradu.



"Mojou ambíciou je, aby bol úrad viac angažovaný v téme ochrany spotrebiteľa. Preto chceme inštitucionalizovať dialóg medzi úradom a zástupcami spotrebiteľov v oblasti energetiky," zdôraznil Juris. Predseda ÚRSO rokoval s Čakovskou o podomovom predaji, inovačných technologických riešeniach, energetickej chudobe, výške distribučných poplatkov, implementácii európskej legislatívy či o vplyve regulovaných cien energií na zraniteľných odberateľov.



Čakovská sa so šéfom ÚRSO dohodla, že S.O.S. doručí úradu už pred blížiacimi sa cenovými konaniami konkrétne návrhy v oblasti definovania všeobecných obchodných podmienok, nastavenia systému alternatívneho riešenia sporov a možností riešenia energetickej chudoby. V dlhšom časovom horizonte sa obe strany zhodli na pokračovaní spolupráce pri zmenách legislatívy.