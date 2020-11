ÚRSO od januára znížil cenu za dodávku elektriny pre domácnosti o 9 %

Bratislava 12. novembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil cenové konania na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2021. Pre domácnosti to znamená zásadný pokles tejto časti koncovej ceny elektriny, a to až do 9 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti Radoslav Igaz.



