ÚRSO odporúča odberateľom upraviť si hodnotu ističa podľa potrieb

Bratislava 20. mája (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odporúča odberateľom, aby dali na rady distribučných spoločností a upravili si hodnotu ističa podľa reálnych potrieb. Distribučné spoločnosti by im mali poskytnúť potrebné informácie a odborné poradenstvo. Čas je do konca júna, upozornil v utorok predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



ÚRSO zdôrazňuje, že od 1. júla 2025 nepôjde o nový poplatok za istič, ale o upravený model doteraz platného výpočtu fixnej zložky ceny elektriny, ktorý by mal odrážať reálnu rezervovanú kapacitu v sieti. Nový spôsob výpočtu zohľadňuje aj ampérovú hodnotu ističa, aby boli náklady na distribúciu elektriny rozdelené spravodlivo. „Cieľom je zabezpečiť spravodlivý systém, v ktorom každý odberateľ platí primerane a reálne podľa kapacity, ktorú skutočne využíva,“ vysvetlil Holjenčík.



Na pôde ÚRSO sa uskutočnilo 19. mája už piate kontrolné stretnutie so zástupcami distribučných spoločností ohľadom stavu procesu optimalizácie predimenzovaných ističov. Úrad mal pritom už minulý rok distribučným spoločnostiam nariadiť, aby dôsledne informovali odberateľov o potrebe úpravy predimenzovaných ističov a poskytovali im odbornú pomoc.