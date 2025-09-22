< sekcia Ekonomika
ÚRSO: Optimalizáciou ističov sa uvoľnilo 45 megawattov kapacity siete
ÚRSO predpokladá úsporu desiatok miliónov eur na výstavbe nových vedení.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Iniciatíva na optimalizáciu veľkosti ističov, ktorú spustil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v spolupráci s predstaviteľmi distribučných spoločností, priniesla uvoľnenie kapacity siete vo veľkosti 45 megawattov (MW). V pondelok o tom informoval ÚRSO.
„Aj na základe aktuálnych informácií od odberateľov z celého Slovenska, ako aj od distribučných spoločností môžem konštatovať, že sa nám podarilo úspešne zvládnuť proces optimalizácie predimenzovaných ističov. Úrad dnes zaznamenáva pozitívnu spätnú väzbu a akceptáciu zmien zo strany odberateľov bez väčších sťažností,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Úrad na základe vlastného monitoringu trhu skonštatoval, že mimoriadny proces optimalizácie predimenzovaných ističov bol úspešný, vďaka čomu sa v Slovenskej republike výrazne uvoľnila kapacita v elektrickej sieti. ÚRSO predpokladá úsporu desiatok miliónov eur na výstavbe nových vedení. Cieľom regulátora bolo vytvoriť systém, v ktorom každý odberateľ platí primerane podľa skutočne využívanej kapacity.
„ÚRSO zároveň pripomína, že nešlo o nový poplatok, ale o spravodlivejšiu úpravu výpočtu existujúcej tarify,“ dodal úrad.
