ÚRSO otvoril pripomienkovanie návrhu regulačnej politiky na 2023 – 27

Bratislava 30. novembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil návrh regulačnej politiky pre nadchádzajúce regulačné obdobie 2023 – 2027 a otvoril jeho verejné pripomienkovanie. Regulované subjekty, spotrebitelia a odborná verejnosť sa môžu k dokumentu vyjadriť do 15. januára budúceho roka. V utorok o tom informoval hovorca úradu Radoslav Igaz.



Pripravovaná nová regulačná politika vychádza podľa Igaza zo skúseností aktuálneho regulačného obdobia, ale má zapracované aj nové témy, najmä legislatívny balík EÚ "Čistá energia pre všetkých Európanov" či pripravovaný plynárenský legislatívny balík a balík "Fit for 55". Dôraz kladie na podporu hospodárskej súťaže, ochranu spotrebiteľa, podporu inovácií v sieťových odvetviach a v neposlednom rade na podporu tých technológií a obchodných modelov, ktoré sú šetrné z hľadiska ochrany klímy.



"Úrad predkladá na verejnú konzultáciu zásadne prepracovanú verziu materiálu, ku ktorej v priebehu roka 2021 zbieral podnety a pripomienky prostredníctvom tematických pracovných skupín. Ich členmi, okrem zamestnancov úradu, boli aj zástupcovia spotrebiteľov a regulovaných subjektov," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.



ÚRSO pripomienky vyhodnotí do konca februára budúceho roka, následne sa k dokumentu vyjadria Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Regulačnú politiku prijíma regulačná rada. Po jej schválení začne ÚRSO pripravovať návrhy nových regulačných vyhlášok, ktorými nastaví celkový rámec pre nadchádzajúce regulačné obdobie. To sa začína 1. januára 2023.



Návrh regulačnej politiky zverejnil úrad na svojej internetovej stránke. Pripomienky je treba zasielať formou vyplneného formulára v exceli (v nezamknutej, editovateľnej verzii) na adresu regulacnapolitika@urso.gov.sk najneskôr do 15. januára 2022. Úrad nebude v rámci verejnej konzultácie akceptovať pripomienky zaslané po uplynutí lehoty alebo zaslané inak ako v predpísanej forme a štruktúre.