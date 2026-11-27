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ÚRSO: Palivové príplatky zvýhodnia časť výrobcov elektriny
Zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v súčasnosti poberajú podporu formou doplatku alebo aukčného príplatku.
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Priznávanie takzvaných palivových príplatkov pre niektorých výrobcov elektriny môže spôsobiť rozpor zákona s právom Európskej únie, diskrimináciu a neúmerný nárast administratívnej záťaže. V piatok na to upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zmenu má priniesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o energetike a zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
Zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v súčasnosti poberajú podporu formou doplatku alebo aukčného príplatku. Pre tých, ktorí poberajú aukčný príplatok, novela zavádza osobitnú korekciu vysúťažených aukčných cien, takzvaný palivový príplatok. Ten výrobcom spaľujúcim zemný plyn nad rámec zmeny ceny samotnej suroviny a emisných kvót preplatí aj obchodné náklady na dodávku plynu a všetky regulované poplatky za jeho prepravu či distribúciu až po odberné miesto. Nemá sa pritom vzťahovať na výrobcov poberajúcich štandardný doplatok ani na iné palivá, pričom pri aukčných zariadeniach sa má uplatňovať aj spätne od roku ich uvedenia do prevádzky.
Podľa ÚRSO však korekcia na rovnakú technológiu výroby elektriny musí byť rovnaká bez ohľadu na spôsob podpory, teda doplatok aj príplatok, inak dôjde k diskriminácii. „Jednoducho povedané, ak napríklad dve elektrárne vyrábajú elektrinu rovnakou technológiou, mali by mať rovnaké pravidlá pri výpočte nákladov, bez ohľadu na to, aký typ štátnej podpory dostávajú. Inak by jedna bola oproti druhej nespravodlivo zvýhodnená alebo znevýhodnená. A to teraz hrozí,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v súčasnosti poberajú podporu formou doplatku alebo aukčného príplatku. Pre tých, ktorí poberajú aukčný príplatok, novela zavádza osobitnú korekciu vysúťažených aukčných cien, takzvaný palivový príplatok. Ten výrobcom spaľujúcim zemný plyn nad rámec zmeny ceny samotnej suroviny a emisných kvót preplatí aj obchodné náklady na dodávku plynu a všetky regulované poplatky za jeho prepravu či distribúciu až po odberné miesto. Nemá sa pritom vzťahovať na výrobcov poberajúcich štandardný doplatok ani na iné palivá, pričom pri aukčných zariadeniach sa má uplatňovať aj spätne od roku ich uvedenia do prevádzky.
Podľa ÚRSO však korekcia na rovnakú technológiu výroby elektriny musí byť rovnaká bez ohľadu na spôsob podpory, teda doplatok aj príplatok, inak dôjde k diskriminácii. „Jednoducho povedané, ak napríklad dve elektrárne vyrábajú elektrinu rovnakou technológiou, mali by mať rovnaké pravidlá pri výpočte nákladov, bez ohľadu na to, aký typ štátnej podpory dostávajú. Inak by jedna bola oproti druhej nespravodlivo zvýhodnená alebo znevýhodnená. A to teraz hrozí,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.