Úrad pre reguláciu sieťových odvetví chce novelou upraviť G-komponent

Bratislava 13. augusta (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) chce zmenou legislatívy upraviť kontroverzný poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy (G-komponent) pre výrobcov elektrickej energie. Úrad chce nastaviť tento poplatok tak, aby zohľadňoval potrebu bezpečnosti a flexibility sústavy a odzrkadľoval skutočné vzniknuté náklady. V reakcii na vyjadrenie Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), podľa ktorej je G-komponent jednou z prekážok rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, to pre TASR uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



„Platby výrobcov elektriny za prístup do sústavy zavedené v minulosti určite nie sú len 'ÚRSO-m vymysleným poplatkom', aj v iných krajinách EÚ sa výrobcom elektriny účtujú rôzne poplatky tohto charakteru, aby tieto poplatky za využívanie sústav neboli napríklad len na pleciach bežných spotrebiteľov,“ uviedol Igaz.



Nová vyhláška, ktorú ÚRSO v súčasnosti pripravuje, by podľa hovorcu mala priniesť takú výšku poplatkov pre výrobcov elektriny, ktoré musia byť nastavené v zmysle európskej legislatívy. „To znamená musia byť nákladovo orientované, transparentné, nediskriminačné, zohľadňovať potrebu bezpečnosti a flexibility sústavy a odzrkadľovať skutočné vzniknuté náklady,“ spresnil Igaz.



SAPI vo štvrtok (12. 8.) upozornila, že rozvoj slnečnej energie spomaľujú viaceré administratívne, regulačné či technické prekážky. „Solárny boom nebude, kým štát konečne nepochopí potenciál rozvoja slnečnej energie,“ uviedla asociácia. Šéf SAPI Ján Karaba označil poplatky za pripojenie do siete za „príliš vysoké“. Ich výška podľa Karabu nezodpovedá reálnym nákladom. „Takto nastavené poplatky odrádzajú investorov od budovania nových zariadení OZE, čo bolo, zdá sa, aj pôvodným účelom tejto cenovej regulácie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví by mal urýchlene pristúpiť k prehodnoteniu týchto poplatkov,“ vyzval Karaba.