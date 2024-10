ÚRSO plánuje zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného

Bratislava 1. októbra (TASR) - Situácia s potrubiami verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku je podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) katastrofálna. Infraštruktúra za desaťročia nabalila investičný dlh presahujúci stovky miliónov eur. Úrad aj preto plánuje zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného, ktorá bude pozostávať z fixnej zložky ceny a variabilnej zložky ceny, informoval v utorok ÚRSO.



Takto nastavená cena má zabezpečiť adresné nastavenie úhrady za vodohospodárske služby na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za využitie vodohospodárskych služieb. "Zavedením dvojzložkovej ceny sa priemerná cena vodného a stočného výrazne nezmení, zavádza sa však spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov, pretože sa odstraňuje stav, keď za odberateľov s nulovou spotrebou výdavky na údržbu ich pripojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť platili ostatní," uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Doposiaľ boli náklady na prevádzku vodovodov a kanalizácií zahrnuté do celkovej ceny vodného a stočného. Odberatelia s minimálnym odberom tak v podstate nijako neprispievali na udržiavanie potrubí, hoci ich mali neustále k dispozícii. Platili to za nich odberatelia s normálnym odberom.



Bežná slovenská domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 120 m3/rok v súčasnosti zaplatí za spotrebovanú pitnú vodu pri jednozložkovej cene 161,41 eura za rok. Po zavedení dvojzložkovej ceny by za ten istý objem spotrebovanej vody zaplatila menej, teda 154,87 eura za rok, a po prirátaní fixnej zložky 10 eur tak spolu 164,87 eura za rok. Ide teda o ročný nárast približne o tri eurá.



"Fixná zložka ceny pokryje náklady na to, aby aj odberateľ, ktorý vodu spravidla neodoberá, mal istotu, že v prípade potreby môže vďaka riadne udržiavanej distribučnej sieti vodu bezpečne odoberať," priblížil šéf ÚRSO. Úrad predpokladá zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného po ukončení riadneho legislatívneho procesu od začiatku budúceho roka.