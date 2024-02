ÚRSO plánuje zmeniť termín na ukončenie zmlúv s dodávateľmi energií

Bratislava 28. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje súčasný stav pri termínoch na vypovedanie zmlúv s dodávateľmi plynu a elektriny za nevýhodný pre odberateľov a už inicioval zásadné zmeny. ÚRSO o tom informoval na svojej webovej stránke.



"Dnes je pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia môžu požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka a táto zmena následne nadobudne účinnosť až od 1. januára roka nasledujúceho," upozornil úrad. Pokiaľ to odberateľ neurobí, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predlžuje na nasledujúci kalendárny rok.



"Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov sa úrad rozhodol iniciovať zmenu zákona o energetike, ktorá okrem iného prinesie zrušenie tejto lehoty do 31. marca a väčšiu slobodu pri zmene dodávateľa," priblížil ÚRSO. Zatiaľ však platí súčasná právna úprava, a úrad preto vyzval odberateľov, aby v prípade, že chcú zmeniť svojho dodávateľa energií, tak urobili do 31. marca 2024.