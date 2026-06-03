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ÚRSO plánuje zvolať do Bratislavy stretnutie regulátorov nášho regiónu
Analýzy ÚRSO ukazujú, že spoločný trh EÚ v krízach zlyháva a trestá nízkoemisné krajiny, ktoré by mali byť naopak zvýhodnené.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje vytvoriť platformu regulačných úradov z nášho regiónu, ktorá dokáže na dianie v európskej energetike reagovať koordinovane, rýchlejšie, odbornejšie a menej politicky, než je tomu dnes. Do Bratislavy chce preto zvolať stretnutie zástupcov týchto inštitúcií. V stredu o tom informoval ÚRSO.
Analýzy ÚRSO ukazujú, že spoločný trh EÚ v krízach zlyháva a trestá nízkoemisné krajiny, ktoré by mali byť naopak zvýhodnené. Marginálna cenotvorba a emisné povolenky následne prenášajú do cien faktory, ktoré nemajú nič spoločné s reálnymi nákladmi.
„Na nedávnej bratislavskej konferencii som sa spýtal priamo mojich kolegov z iných regulačných úradov v našom regióne - považujeme súčasné fungovanie energetických trhov v EÚ za uspokojivé, ak deformujú ceny a zvyšujú riziká pre našich odberateľov aj priemysel? Ak nie, potom je našou spoločnou povinnosťou hľadať v mene zdravého rozumu riešenia, ktoré budú odborné, realistické a založené na dátach,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Stretnutie regulátorov z nášho regiónu má byť pracovnou platformou na otvorenú diskusiu o nespravodlivých cenách na trhu, technologických zmenách a potrebe posilniť analytickú kapacitu regulačných úradov. „Regulačné úrady dnes už nemôžu len sledovať trh, musia ho vedieť stabilizovať skôr, než spôsobí škody. Ak má regulácia chrániť ľudí, musí mať odvahu pomenovať chyby systému a požadovať ich opravu. A samostatné riešenia už nestačia,“ dodal Holjenčík.
Očakávaným výsledkom stretnutia má byť spoločná regionálna pozícia regulátorov k stabilizácii cien energií a posilneniu konkurencieschopnosti EÚ. ÚRSO bude o ďalšom priebehu iniciatívy verejnosť informovať podľa potreby.
Analýzy ÚRSO ukazujú, že spoločný trh EÚ v krízach zlyháva a trestá nízkoemisné krajiny, ktoré by mali byť naopak zvýhodnené. Marginálna cenotvorba a emisné povolenky následne prenášajú do cien faktory, ktoré nemajú nič spoločné s reálnymi nákladmi.
„Na nedávnej bratislavskej konferencii som sa spýtal priamo mojich kolegov z iných regulačných úradov v našom regióne - považujeme súčasné fungovanie energetických trhov v EÚ za uspokojivé, ak deformujú ceny a zvyšujú riziká pre našich odberateľov aj priemysel? Ak nie, potom je našou spoločnou povinnosťou hľadať v mene zdravého rozumu riešenia, ktoré budú odborné, realistické a založené na dátach,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Stretnutie regulátorov z nášho regiónu má byť pracovnou platformou na otvorenú diskusiu o nespravodlivých cenách na trhu, technologických zmenách a potrebe posilniť analytickú kapacitu regulačných úradov. „Regulačné úrady dnes už nemôžu len sledovať trh, musia ho vedieť stabilizovať skôr, než spôsobí škody. Ak má regulácia chrániť ľudí, musí mať odvahu pomenovať chyby systému a požadovať ich opravu. A samostatné riešenia už nestačia,“ dodal Holjenčík.
Očakávaným výsledkom stretnutia má byť spoločná regionálna pozícia regulátorov k stabilizácii cien energií a posilneniu konkurencieschopnosti EÚ. ÚRSO bude o ďalšom priebehu iniciatívy verejnosť informovať podľa potreby.