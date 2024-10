ÚRSO: Platby za vodu sa len rozdelia na fixnú a variabilnú časť

Bratislava 10. októbra (TASR) - Zmeny v platbách za vodné a stočné, ktoré plánuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre bežného odberateľa vody znamenajú, že sa jeho doterajšie platby len rozdelia na fixnú a variabilnú časť. V reakcii na štvrtkové vyjadrenie opozičnej strany SaS, podľa ktorej môže zmena rapídne zvýšiť ceny vodného a stočného, to uviedol ÚRSO.



Regulátor pripomenul, že nekomentuje politické vyjadrenia, no dvojzložková cena vodného a stočného podľa neho prinesie spravodlivé prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov, ktorí užívajú vodovody a kanalizácie, čo zároveň prinesie viac peňazí na nevyhnutnú opravu potrubí. "V praxi to pre bežného odberateľa vody znamená, že sa jeho doterajšie platby len rozdelia na fixnú a variabilnú časť," uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Poslanec SaS Karol Galek pripomenul, že v súčasnosti platia odberatelia za vodu podľa odobraného množstva. "Po novom by časť ceny mala byť účtovaná vo forme takzvanej pevnej zložky, teda bez ohľadu na to, koľko a či vôbec ľudia vodu odoberú. Toto bude mať za následok zdraženie cien vody prakticky pre všetkých spotrebiteľov. Násobne vyššia faktúra však zrazu príde najmä spotrebiteľom, ktorí vodou šetria alebo jej odoberali minimum," uviedol Galek.



Predstavitelia strany plánujú v tejto súvislosti viesť diskusiu s predsedom regulačného úradu Jozefom Holjenčíkom na pracovnom stretnutí Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti na ÚRSO o dva týždne. Strana pritom bude podľa Galeka vyžadovať odôvodnenie navrhnutej zmeny a minimalizovanie jej vplyvu na výdavky domácností.