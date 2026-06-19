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ÚRSO: Podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov bol vlani 19,88%
To potvrdzuje ich rastúci význam v štruktúre výroby.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Hrubá výroba elektriny v SR dosiahla vlani 29,984 terawatthodiny, čo je medziročný pokles o 1 %. Podiel výroby z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) dosiahol 19,88 % a z kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) 15,61 %, čo potvrdzuje ich rastúci význam v štruktúre výroby. V piatok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
„Náš postoj k OZE je dlhodobo známy - áno, ale so zdravým rozumom, nie za každú cenu. Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, aby nadmerne nezaťažovala sústavu,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Spotreba elektriny v SR zostala v roku 2025 stabilná a medziročne vzrástla len o 0,06 %. Počet výrobcov elektriny vzrástol na 5435, čo je o 2084 viac ako v roku 2024. Počet zariadení na výrobu elektriny sa zvýšil na 6823, pričom najvýraznejší rast zaznamenali fotovoltické zdroje. Inštalovaný výkon slnečných elektrární dosiahol 846,532 megawattu. Podiel výroby z OZE na koncovej spotrebe predstavoval 21,79 % a z KVET 17,11 %. Jadrové elektrárne si aj v minulom roku udržali dominantnú pozíciu s podielom 64,43 % na celkovej výrobe elektriny v SR.
Holjenčík dodal, že kľúčovým predpokladom rozvoja OZE a modernej energetiky v prospech občanov je aj dostatočný počet inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré umožňujú presné meranie tokov elektriny v skupinách zdieľania. Práve nízky podiel IMS v slovenských domácnostiach je dnes jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu energetiky. ÚRSO v tomto smere vyvíja vlastnú iniciatívu na podporu rozvoja využívania IMS.
„Náš postoj k OZE je dlhodobo známy - áno, ale so zdravým rozumom, nie za každú cenu. Elektrina z OZE musí byť vyrobená a spotrebovaná najmä lokálne, aby nadmerne nezaťažovala sústavu,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Spotreba elektriny v SR zostala v roku 2025 stabilná a medziročne vzrástla len o 0,06 %. Počet výrobcov elektriny vzrástol na 5435, čo je o 2084 viac ako v roku 2024. Počet zariadení na výrobu elektriny sa zvýšil na 6823, pričom najvýraznejší rast zaznamenali fotovoltické zdroje. Inštalovaný výkon slnečných elektrární dosiahol 846,532 megawattu. Podiel výroby z OZE na koncovej spotrebe predstavoval 21,79 % a z KVET 17,11 %. Jadrové elektrárne si aj v minulom roku udržali dominantnú pozíciu s podielom 64,43 % na celkovej výrobe elektriny v SR.
Holjenčík dodal, že kľúčovým predpokladom rozvoja OZE a modernej energetiky v prospech občanov je aj dostatočný počet inteligentných meracích systémov (IMS), ktoré umožňujú presné meranie tokov elektriny v skupinách zdieľania. Práve nízky podiel IMS v slovenských domácnostiach je dnes jednou z hlavných bariér širšieho rozbehu energetiky. ÚRSO v tomto smere vyvíja vlastnú iniciatívu na podporu rozvoja využívania IMS.