ÚRSO podporil nesúhlasné stanovisko SR k návrhu EÚ znížiť ceny energií

Bratislava 20. marca (TASR) - Obnovenie tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu by mohlo znížiť ceny plynu aj elektrickej energie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preto podporuje postoj ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD), ktorá na rokovaní v Bruseli deklarovala, že Slovensko nesúhlasí s návrhom Európskej komisie na znižovanie daní a poplatkov v energetike, ktoré by mohli ohroziť štátny rozpočet a presadzuje obnovu tranzitu plynu cez Ukrajinu do EÚ a SR. Vo štvrtok o tom informoval ÚRSO.



"Jedným z hlavných faktorov rastu cien plynu je určite ukončenie prepravy plynu z východu na západ, čo zvyšuje tranzitné poplatky. Kým v minulosti bola cena pre SR stanovená na 34 centov za megawatthodinu (MWh), dnes dosahuje až jedno euro. Táto situácia ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska, keďže cena plynu v USA je výrazne nižšia," uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Plyn sa v USA predáva v prepočte za približne 13 eur/MWh, zatiaľ čo na holandskom virtuálnom uzli TTF je aktuálna cena plynu s dodaním v nasledujúcom mesiaci na úrovni 43 eur/MWh.



Holjenčík tiež pripomenul ďalšie rozhodnutie EÚ, a to povinné skladovanie plynu do novembra na úroveň 90 %. Toto nariadenie zvyšuje dopyt po plyne v letných mesiacoch, a tak aj cenu komodity. Tento krok je podľa neho nesprávny a znižuje konkurencieschopnosť odberateľov.



Regulačný úrad apeluje na európskych partnerov, aby zvážili obnovenie tranzitu plynu z východu na západ, čo by mohlo priniesť okamžité riešenie vysokých cien energií. ÚRSO verí, že Európska únia aj vďaka tlaku rezortu hospodárstva prijme kroky, ktoré zabezpečia cenovo dostupné energie pre všetkých.