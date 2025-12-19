< sekcia Ekonomika
ÚRSO pokračuje v príprave novej regulačnej politiky
Nový strategický dokument ÚRSO bude pokrývať roky 2028 - 2032 a nadviaže na aktuálne obdobie 2023 - 2027.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje v príprave novej regulačnej politiky pre siedme regulačné obdobie. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz. Nový strategický dokument ÚRSO bude podľa neho pokrývať roky 2028 - 2032 a nadviaže na aktuálne obdobie 2023 - 2027.
„Nová regulačná politika vzniká ako odpoveď zdravého rozumu na tvrdé lekcie z energetickej krízy, ktorú spôsobili aj nesprávne rozhodnutia Bruselu či už v oblasti zelenej energie alebo sankcií. Ukazuje sa, že Slovensko potrebuje odolnejší, suverénnejší a spravodlivejší regulačný rámec. Našou víziou je energetika a regulácia, ktorá bude fungovať nielen v dobrých časoch, ale odolá aj krízam. Odmietam iba bezduché transponovanie smerníc EÚ. Naopak, budeme si vyberať to, čo je prospešné pre Slovenskú republiku,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Hovorca zdôraznil, že cieľom úradu je vytvoriť v Slovenskej republike regulačný rámec, ktorý obstojí aj v krízových situáciách a posilní jej energetickú stabilitu.
Nové opatrenia ÚRSO v strategickom regulačnom dokumente budú klásť dôraz na ochranu domácností, energetickú bezpečnosť, možnosť slobodného rozhodovania odberateľa o svojich nákladoch na základe využívania inteligentných meracích systémov, udržateľný rozvoj distribučných sietí, ako aj na racionalizáciu nových výziev v oblasti obnoviteľných zdrojov či zdieľania elektriny.
Hovorca dodal, že ÚRSO už počas roka 2025 začal konzultácie so zainteresovanými stranami. Finálny dokument bude schválený v roku 2027 tak, aby mohol plynule nadviazať na začiatok nového regulačného obdobia. ÚRSO bude podľa neho o ďalších krokoch verejnosť priebežne informovať.
