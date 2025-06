ÚRSO ponecháva WACC pre sieťové odvetvia na úrovni 5,39 %

Bratislava 20. júna (TASR) - Miera výnosnosti regulačnej bázy aktív WACC sa na zvyšok šiesteho regulačného obdobia rokov 2023 až 2027 pre odvetvia elektroenergetiky, plynárenstva a vodného hospodárstva nebude upravovať. Ostáva na úrovni 5,39 %. Informoval o tom v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Do konca aktuálneho regulačného obdobia, a teda do 31. decembra 2027, sa tak uplatňuje hodnota WACC pred zdanením vo výške platnej od 1. januára 2025.



WACC (Weighted Average Cost of Capital) alebo vážený priemer nákladov na kapitál je finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje priemernú mieru výnosnosti, ktorú spoločnosť platí svojim investorom za použitie ich kapitálu. V kontexte regulovaných odvetví, ako sú plynárenstvo, elektroenergetika a vodné hospodárstvo, slúži ako základ pre určenie maximálnej miery zisku, ktorú môžu tieto spoločnosti dosiahnuť z regulovaných činností.