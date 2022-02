ÚRSO ponúka odberateľom pri nejasnostiach kontrolu zálohových faktúr

Bratislava 9. februára (TASR) – Od začiatku januára sa zmenili regulované ceny energií, no zmena výšky zálohových faktúr by mala odrážať nielen zvýšenie regulovanej ceny energií, ale aj zníženie poplatkov. Ak má odberateľ pocit, že mu dodávateľ nekorektne aplikoval alebo nastavil regulované poplatky, stačí poslať príslušné podklady na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a ten situáciu preverí, informoval v stredu ÚRSO.



"Úrad zdôrazňuje, že je pripravený preveriť akékoľvek vyúčtovania, ak má odberateľ pocit, že mu dodávateľ nekorektne aplikoval alebo nastavil regulované poplatky. V takom prípade môže prostredníctvom spotrebitel@urso.gov.sk poslať príslušné podklady a úrad situáciu preverí," uviedol ÚRSO. Predseda úradu Andrej Juris odberateľom odporučil, aby si skontrolovali zálohové faktúry a posúdili, či zmena záloh zo strany dodávateľa odráža skutočnú zmenu celkovej regulovanej ceny, nie iba jej niektorej časti.



Ceny niektorých položiek pri dodávke energií od januára vzrástli, iné, naopak, poklesli. Úrad na zmiernenie vplyvu nárastu burzových cien komodít na odberateľov zasiahol konkrétne do tarify za distribúciu a prenos elektriny, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby, ktoré tvoria viac ako polovicu celkovej koncovej ceny elektriny pre domácnosti a podniky.



Na druhej strane musel ÚRSO čiastočne zohľadniť aj nárast oprávnených prevádzkových nákladov či nákladov prevádzkovateľov sústav na straty pri prenose a distribúcii elektriny z dôvodu zvýšenia ceny silovej elektriny, ktorá musí byť nakupovaná na pokrytie týchto strát.