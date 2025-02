ÚRSO považuje mariče elektriny za neekonomické plytvanie

Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje tzv. mariče elektriny za neekologické a neekonomické plytvanie vyrobenou elektrinou, ktorá bola vyrobená ako tzv. zelená. Uviedol to hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



"Opäť sa len potvrdzujú argumenty ÚRSO, ktorý pri chaotickej výstavbe zdrojov na výrobu tzv. zelenej energie v EÚ, dlhodobo volá po návrate k zdravému rozumu. Tzv. mariče elektriny úrad považuje za neekologické a neekonomické plytvanie vyrobenou elektrinou, ktorá bola, navyše, paradoxne vyrobená ako tzv. zelená," spresnil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.



Uvedené zariadenia sú podľa neho navrhnuté na spotrebovanie prebytočnej elektrickej energie v distribučnej sieti tým, že ju premieňajú na teplo, ktoré sa následne vypúšťa do okolitého prostredia bez ďalšieho využitia. Proces sa využíva najmä v situáciách, keď je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) v EÚ, ako sú solárne panely alebo veterné turbíny, vyššia než aktuálna spotreba, čo môže viesť k destabilizácii elektrickej sústavy.



K "boomu" podľa Igaza prispieva aj to, že mariče sa môžu zapájať do poskytovania podporných služieb pre prenosovú sústavu, kde ich prevádzkovatelia dostávajú zaplatené za okamžité spotrebovanie elektriny. Tento spôsob riešenia však považuje ÚRSO za neakceptovateľný.



Igaz dodal, že v rámci aktuálnych diskusií o efektívnom využívaní energetických zdrojov sa opätovne potvrdzujú argumenty ÚRSO. Regulačný úrad podľa neho dlhodobo upozorňuje na potrebu návratu k zdravému rozumu pri chaotickej výstavbe zdrojov na výrobu tzv. zelenej energie v EÚ a k návratu k zdravému energetickému mixu, ktorého čistá jadrová elektrina musí byť základom.