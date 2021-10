ÚRSO pracuje na riešení situácie bývalých zákazníkov Slovakia Energy

Bratislava 11. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) naďalej intenzívne pracuje na riešení situácie bývalých zákazníkov Slovakia Energy. Zdôraznil to hovorca úradu Radoslav Igaz.



"ÚRSO potvrdzuje, že v uplynulých dňoch všetci odberatelia elektriny a plynu spoločnosti Slovakia Energy prešli úplne automaticky do inštitútu tzv. dodávky poslednej inštancie," napísal úrad v tlačovej správe s tým, že v tejto súvislosti ubezpečuje všetkých dotknutých odberateľov, že majú naďalej zachovanú nepretržitú dodávku elektriny aj plynu. Ak sa tak náhodou nedeje, okamžite majú kontaktovať ÚRSO cez ich webovú stránku v rámci odoslania podnetu.



"ÚRSO musí zároveň s poľutovaním konštatovať, že spoločnosť OKTE neočakávane, už 7. októbra 2021, dohodou ukončila zmluvu o zúčtovaní odchýlky so subjektom Slovakia Energy, čím de facto okamžite ukončila podnikanie Slovakia Energy a presunula zákazníkov Slovakia Energy z režimu regulovaných cien do režimu cien dodávky poslednej inštancie," dodal úrad.



Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil, že týmto krokom spoločnosť OKTE skomplikovala ÚRSO dôsledne a v adekvátnom časovom horizonte posudzovať žiadosť Slovakia Energy o zrušenie podnikania najmä s ohľadom na maximálne možné zmiernenie dosahov na dotknutých odberateľov. "ÚRSO napriek tomu naďalej rokuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR s príslušnými dodávateľmi poslednej inštancie, aby odberatelia Slovakia Energy pocítili dosahy tejto zmeny čo najmenej," uzavrel Juris.