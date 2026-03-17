Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
< sekcia Ekonomika

ÚRSO pred samitom EÚ navrhuje riešenia cien energií v regióne

Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Dano Veselský

ÚRSO poukazuje na to, že súčasná energetická politika Európskej únie nedokáže zabezpečiť stabilné a dostupné ceny elektriny a plynu pre krajiny strednej a východnej Európy.

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pred nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady predstavil analýzu zameranú na stabilizáciu cien energií a ich zníženie v krajinách strednej a východnej Európy (CEE). V utorok o tom informoval ÚRSO.

Podľa úradu prichádza diskusia o cenách energií v kritickom období pre Slovensko aj región. ÚRSO poukazuje na to, že súčasná energetická politika Európskej únie nedokáže zabezpečiť stabilné a dostupné ceny elektriny a plynu pre krajiny CEE, ktoré sú podľa neho zraniteľnejšie ako štáty západnej Európy.

Ukazuje sa, že jednotné európske riešenia nefungujú rovnako pre všetkých, naopak, skôr zvýhodňujú západné štáty oproti nám a ignorujú naše špecifické potreby, geografické limity a rozdielne energetické mixy,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

ÚRSO v analýze zdôraznil potrebu technologickej neutrality, posilnenia domácich zdrojov a transparentného vyčíslenia nákladov na obnoviteľné zdroje a infraštruktúru. Zároveň poukázal na význam práva členských štátov určovať vlastnú energetickú stratégiu.

Analýza má podľa úradu slúžiť ako odborný podklad pre rokovania na úrovni EÚ a podporiť presadzovanie riešení smerujúcich k zníženiu cien energií.
Neprehliadnite

