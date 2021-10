ÚRSO predložil na konzultáciu stanovenie pásmovej TPS pre podnikateľov

Bratislava 26. októbra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil na verejnú konzultáciu stanovenie pásmovej tarify za prevádzku systému (TPS) na podnikateľov na rok 2022. Informoval o tom v utorok.



"Úrad pripravil systémové opatrenie na zníženie poplatkov za elektrinu, ktoré predkladá odbornej verejnosti na verejnú konzultáciu. Podnety a pripomienky privítame do dvoch týždňov," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris s tým, že podnety treba posielať do 7. novembra tohto roka na e-mailovú adresu pasmovatps@urso.gov.sk.



Úrad spresnil, že cieľmi tohto systémového opatrenia je primerane rozložiť náklady TPS medzi skupinami odberateľov a integrovať pásmovú TPS so súčasným systémom sadzby individuálnej TPS. Úrad chce tiež preskúmať nastavenie pásmovej TPS v nadväznosti na očakávané náklady systému v roku 2022 a na objem spotreby odberateľov elektriny. Ďalším cieľom je zníženie záťaže TPS pre priemyselných odberateľov v porovnaní s konkurenciou na trhoch Európskej únie.



ÚRSO predstavil tri alternatívy nastavenia pásmovej TPS pre podnikateľov. Každý z nich predpokladá rozdielnu štruktúru a výšku sadzieb.



Úrad si myslí, že opatrenie uľahčí priemyslu vyrovnať sa s dramatickým nárastom trhových cien elektriny. "Presná štruktúra a výška jednotlivých sadzieb pásmovej TPS bude upresnená v nadväznosti na výsledky verejnej konzultácie a očakávané náklady a príjmy systému TPS v rámci relevantných cenových konaní v závere tohto roka," uzavrel ÚRSO.