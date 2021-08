ÚRSO predĺži platnosť rozhodnutí pre podniky vodného hospodárstvo

Bratislava 18. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) automaticky predĺži platnosť súčasných cenových rozhodnutí a potvrdení o cene pre subjekty podnikajúce v oblasti vodného hospodárstva do konca roka 2022.



Ako ďalej informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, podľa dodatku k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 až 2021, prijatého Regulačnou radou 10. novembra 2020, sa aktualizovala dĺžka súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022. Ide podľa Igaza o 5. regulačné obdobie.



"Keďže danú oblasť riešime kompetentne, zodpovedne a k čo najväčšiemu komfortu subjektov, považujeme za vhodné čo najskôr informovať subjekty podnikajúce v oblasti vodného hospodárstva, že nie je potrebné z ich strany podniknúť kroky smerujúce k predĺženiu, respektíve vydaniu nových potvrdení o cene na obdobie od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia," spresnil podpredseda ÚRSO Szabolcs Hodosy.



Igaz dodal, že ÚRSO tak automaticky predĺži platnosť súčasných cenových rozhodnutí a potvrdení o cene vydaním nových cenových rozhodnutí alebo potvrdení o cene s platnosťou do konca 5. regulačného obdobia v súlade so zákonom o regulácii v sieťových odvetviach, v cenových konaniach z podnetu úradu.