ÚRSO predstavil repowering veľkým priemyselným odberateľom

Bratislava 30. novembra (TASR) – Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris predstavil zástupcom najväčších priemyselných odberateľov energií zámer na predĺženie podpornej doby pre výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a primerané zníženie výšky tejto podpory (repowering). Pre odberateľov by to znamenalo pokles výšky tarify za prevádzku systému (TPS), ktorá je významnou zložkou koncovej ceny elektrickej energie. Juris odberateľov požiadal o podporu tohto riešenia. V pondelok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.



Juris priblížil zámer ÚRSO podnikateľom na zasadnutí odbornej komisie ako stálej konzultačnej platformy úradu so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií na Slovensku. "Zástupcom veľkých priemyselných odberateľov sme okrem iného predstavili repowering ako riešenie, ktoré prinesie elemináciu nárastu TPS a nákladov na podporu OZE a KVET. Z toho by mohli ako prví profitovať práve oni. Preto som ich zároveň požiadal o podporu pri tvorbe nevyhnutných legislatívnych zmien, ktoré s tým súvisia," povedal šéf ÚRSO.



Zástupcovia podnikateľov repowering podľa hovorcu úradu privítali. Podnikatelia aj ÚRSO sa okrem iného zhodli na potrebe znižovania nákladov na energie pre veľký priemysel v SR a zvýšiť tak jeho konkurencieschopnosť v rámci EÚ. Ďalšie stretnutie stálej odbornej komisie je naplánované na začiatok budúceho roka.