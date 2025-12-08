< sekcia Ekonomika
ÚRSO pri cenách tepla na rok 2026 porovnáva vlastné rozhodnutia
Upozornil na to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého je tento postup nesprávny.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojich vyjadreniach k nárastu regulovaných cien tepla v roku 2026 porovnáva svoju cenu z roku 2025, ktorá sa v platbách domácností neuplatňovala, s platbou, ktorá sa bude uplatňovať pre rok 2026. Upozornil na to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého je tento postup nesprávny.
ÚRSO uviedol že predpokladané platby domácností za teplo v roku 2026 ukazujú len mierny medziročný nárast. „Úrad však medziročnú zmenu platieb za teplo medzi rokmi 2025 a 2026 porovnáva len z rozhodnutí úradu na rok 2025. Tento postup je metodicky nesprávny a pre verejnosť zmätočný a zavádzajúci, pretože v rokoch 2023, 2024 a 2025 domácnosti neplatili platby za teplo na základe rozhodnutí úradu, ale platili ceny stanovené vládou a to na úrovni cien tepla z roku 2022 + 20 eur za megawatthodinu,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Od začiatku budúceho roka končí systém plošných dotácií tepla výrobcom a končí sa platba domácností za teplo na úrovni roku 2022. To znamená, že platby za teplo budú v roku 2026 realizované na základe ceny stanovenej úradom a nie ceny stanovené vládou. „Preto ak chceme reálne porovnávať nárast platieb za teplo v roku 2026 oproti roku 2025, je nutné vychádzať z porovnania platieb na teplo z roku 2022 a platieb pre rok 2026 a nie z medziročného porovnania jednotkových cien tepla z cenových rozhodnutí úradu, ktoré sa voči spotrebiteľom neuplatňovali,“ upozornil Janiš.
Šéf zväzu teplárov dodal, že ÚRSO svojím tlačovým vyhlásením zľahčuje a paušalizuje platby pre rok 2026, dezorientuje verejnosť a vytvára dojem, že platby domácností zostanú stabilné, hoci to neplatí paušálne. „Ak by bol očakávaný nárast platieb domácností za teplo v roku 2026 oproti roku 2025 skutočne len mierny, ako tvrdí úrad, tak by vláda nemusela prijať zákon a následne nariadenia o tzv. adresnej energopomoci a pomáhať tak domácnostiam vysporiadať sa v budúcom roku s vyššími platbami za energie,“ dodal Janiš.
ÚRSO uviedol že predpokladané platby domácností za teplo v roku 2026 ukazujú len mierny medziročný nárast. „Úrad však medziročnú zmenu platieb za teplo medzi rokmi 2025 a 2026 porovnáva len z rozhodnutí úradu na rok 2025. Tento postup je metodicky nesprávny a pre verejnosť zmätočný a zavádzajúci, pretože v rokoch 2023, 2024 a 2025 domácnosti neplatili platby za teplo na základe rozhodnutí úradu, ale platili ceny stanovené vládou a to na úrovni cien tepla z roku 2022 + 20 eur za megawatthodinu,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Od začiatku budúceho roka končí systém plošných dotácií tepla výrobcom a končí sa platba domácností za teplo na úrovni roku 2022. To znamená, že platby za teplo budú v roku 2026 realizované na základe ceny stanovenej úradom a nie ceny stanovené vládou. „Preto ak chceme reálne porovnávať nárast platieb za teplo v roku 2026 oproti roku 2025, je nutné vychádzať z porovnania platieb na teplo z roku 2022 a platieb pre rok 2026 a nie z medziročného porovnania jednotkových cien tepla z cenových rozhodnutí úradu, ktoré sa voči spotrebiteľom neuplatňovali,“ upozornil Janiš.
Šéf zväzu teplárov dodal, že ÚRSO svojím tlačovým vyhlásením zľahčuje a paušalizuje platby pre rok 2026, dezorientuje verejnosť a vytvára dojem, že platby domácností zostanú stabilné, hoci to neplatí paušálne. „Ak by bol očakávaný nárast platieb domácností za teplo v roku 2026 oproti roku 2025 skutočne len mierny, ako tvrdí úrad, tak by vláda nemusela prijať zákon a následne nariadenia o tzv. adresnej energopomoci a pomáhať tak domácnostiam vysporiadať sa v budúcom roku s vyššími platbami za energie,“ dodal Janiš.