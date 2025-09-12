< sekcia Ekonomika
ÚRSO: Pri zmene dodávateľa energií je vhodné vyžiadať si viacero ponúk
Zmena dodávateľa je bezplatná, no musí byť uskutočnená v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Zmena dodávateľa elektriny alebo plynu môže domácnostiam priniesť výhodnejšie podmienky, no zároveň si vyžaduje obozretnosť. V piatok na to upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pri rozhodovaní je kľúčové porovnať ceny, benefity, reputáciu a podmienky viazanosti. Ceny si možno jednoducho porovnať pomocou cenovej kalkulačky na webovom sídle ÚRSO. Regulátor odporúča osloviť aspoň troch dodávateľov a vyžiadať si konkrétne ponuky.
„Ako úrad stanovujeme dodávateľom maximálne ceny, dodávatelia však môžu v trhovej súťaži bojovať o odberateľa tým, že mu sami ponúknu ceny nižšie, než sú tie určené úradom,“ pripomenul predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. Platnosť licencie dodávateľa si odberateľ môže overiť v sekcii Oprávnenia/Povolenia na webovom sídle ÚRSO.
Zmena dodávateľa je bezplatná, no musí byť uskutočnená v súlade s výpovednými podmienkami pôvodnej zmluvy. Proces zmeny trvá minimálne 21 dní, prípadne podľa podmienok v pôvodnej zmluve. V prípade reklamácie alebo sporu je potrebné najskôr kontaktovať dodávateľa, pričom postup je upravený v jeho reklamačnom poriadku. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže sa obrátiť na ÚRSO, ktorý môže poskytnúť pomoc pri riešení sporu.
Podľa údajov ÚRSO zabezpečovali vlani, napríklad v prípade elektriny, takmer 90 % dodávok pre domácnosti traja tradiční dodávatelia, a to ZSE Energia (39 %), Stredoslovenská energetika (27 %) a Východoslovenská energetika (21 %). Slovenský plynárenský priemysel mal podiel 11 %, zatiaľ čo zvyšných desať dodávateľov elektriny obsluhovalo spolu 2 % trhu.
